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Еще не наигрались: MARUV резко высказалась о материнстве

STYLERПерсоны    22.12.2019 - 17:19
Еще не наигрались: MARUV резко высказалась о материнстве
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Анна Корсун рассказала, когда планирует заводить ребенка

Анна Корсун, которая более известна как MARUV, поделилась мнением о материнстве, а также рассказала, где и при каких обстоятельствах встретила своего возлюбленного. Об этом артистка призналась в интервью для программы "Свiтське життя".

27-летняя MARUV, которая уже несколько лет счастлива в браке с Александром, призналась, что впервые увидела своего любимого в стриптиз-клубе, где на тот момент работала певицей.

Еще не наигрались: MARUV резко высказалась о материнствеАнна Корсун рассказала, когда планирует заводить ребенка

Также Анна поделилась своим мнением о детях и сказала, как скоро планирует рожать первенца. По ее словам, откладывать данное событие сильно они с супругом не планируют, однако и на ближайшее время таких планов не строят.

"Я получила свободу. Я могу полететь куда захочу, я могу купить почти все, что захочу. Мы с мужем этим еще не наигрались. Я думаю, что надо заводить детей тогда, когда ты сам становишься чуточку взрослее, а сейчас я сама еще ребенок", - делится артистка.

Ранее сообщалось о том, что MARUV рассказала о жертвах, которые ей пришлось понести ради своей карьеры.

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