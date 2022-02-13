В марте 2022 украинцев ждут затяжные выходные: сколько отдохнем, и будем ли отрабатывать

Март 2022 будет богат праздниками, главным из которых конечно станет Международный женский день, 8 марта. Он подарит нам много выходных подряд, но один день доведется все же отработать.
Сколько будем работать и отдыхать в первый месяц весны, какие важные праздники отметим - читайте ниже в нашем материале Styler.
"8 марта" в этом году во вторник, поэтому понедельник, что накануне, станет выходным. Таким образом будет четыре выходных кряду. А вот суббота, 12 марта, будет рабочей, но сокращенной на один час.
Выходными в марте будут такие числа: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26, 27.
Коллаж РБК-Украина: Календарь на март 2022
Отметим, что еще одни четырехдневные выходные с переносом рабочего дня на субботу нас ожидают в июне 2022. Это связано с празднованием Дня Конституции, 28 июня, который в этом году выпадает на вторник.
1 марта - Всемирный день гражданской обороны
3 марта - Всемирный день писателя
8 марта - Международный женский день
9 марта - День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея
12 марта - День землеустроителя
14 марта - День защиты прав потребителей
15 марта - Всемиpный день защиты прав потребителей
20 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
21 марта - 27 марта - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, День весеннего равноденствия.
22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
23 марта - Всемирный метеорологический день
24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза
25 марта - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины
26 марта - День Национальной гвардии Украины
27 марта - Международный день театра, Переход на летнее время.
Ранее мы писали про самые важные церковные праздники февраля 2022. Все посты, поминальные дни и великие даты.