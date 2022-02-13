В марте 2022 украинцев ждут затяжные выходные: сколько отдохнем, и будем ли отрабатывать

Всего в марте будет 31 день, из которых 22 рабочих и 9 выходных

"8 марта" в этом году во вторник, поэтому понедельник, что накануне, станет выходным. Таким образом будет четыре выходных кряду. А вот суббота, 12 марта, будет рабочей, но сокращенной на один час.

Выходными в марте будут такие числа: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26, 27.

Коллаж РБК-Украина: Календарь на март 2022

Отметим, что еще одни четырехдневные выходные с переносом рабочего дня на субботу нас ожидают в июне 2022. Это связано с празднованием Дня Конституции, 28 июня, который в этом году выпадает на вторник.

Все важные праздники июня 2022

1 марта - Всемирный день гражданской обороны

3 марта - Всемирный день писателя

8 марта - Международный женский день

9 марта - День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея

12 марта - День землеустроителя

14 марта - День защиты прав потребителей

15 марта - Всемиpный день защиты прав потребителей

20 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

21 марта - 27 марта - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации

21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, День весеннего равноденствия.

22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста

23 марта - Всемирный метеорологический день

24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза

25 марта - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины

26 марта - День Национальной гвардии Украины

27 марта - Международный день театра, Переход на летнее время.