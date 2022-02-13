У березні 2022 українців чекають затяжні вихідні: скільки відпочинемо, і чи будемо відпрацьовувати

Всього в березні буде 31 день, з яких 22 робочих і 9 вихідних

"8 березня" цього року у вівторок, тому понеділок, що напередодні, стане вихідним. Таким чином буде чотири вихідних поспіль. А ось субота, 12 березня, буде робочою, але скороченою на одну годину.

Вихідними у березні будуть такі числа: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26, 27.

Колаж РБК-Україна: календар на березень 2022

Відзначимо, що ще одні чотириденні вихідні з перенесенням робочого дня на суботу нас очікують в червні 2022. Це пов'язано зі святкуванням Дня Конституції, 28 червня, який цього року випадає на вівторок.

Всі важливі свята червня 2022

1 березня - Всесвітній день цивільної оборони

3 березня - Всесвітній день письменника

8 березня - Міжнародний жіночий день

9 березня - День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея

12 березня - День землевпорядника

14 березня - День захисту прав споживачів

15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів

20 березня - День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення

21 Березня - 27 березня - тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації

21 березня - Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, День весняного рівнодення.

22 березня - Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста

23 березня - Всесвітній Метеорологічний день

24 березня - Всеукраїнський День боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу

25 березня - Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України

26 березня - День Національної гвардії України

27 березня - Міжнародний день театру, Перехід на літній час.