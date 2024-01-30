На Марсі виявили залишки озера, де колись могло бути життя (фото)

Що відомо про кратера Єзеро

Вчені припускали, що кратер Єзеро на Марсі, у минулому, міг утримувати систему дельти, оскільки його поверхня зберігає характерні ознаки дна висохлого озера, яке харчувалося древньою річкою. Нові дані, отримані марсоходом із використанням георадару RIMFAX, підтвердили цю теорію.

RIMFAX здатний виявляти лід, воду чи солоні розсоли на глибині понад 10 метрів, а також розпізнавати шари грунту та гірських порід на глибині до 20 метрів.

RIMFAX дозволив встановити, що кратер віком 4 мільярди років, що утворився в результаті зіткнення з астероїдом, пізніше був заповнений молодшими грунтовими відкладеннями та камінням.

Карта регіону західної дельти озера Єзеро (фото: Science Advances)

Молодші відкладення могли бути доставлені в кратер водою або в результаті вулканічної активності, але радіолокаційні дані Perseverance вказують на те, що перша гіпотеза більш вірогідна.

Передбачається, що озеро могло займати значну частину кратера, можливо, поширюючись на 7 кілометрів, періодично розширюючись і скорочуючись. Таке довгоживуче водне середовище могло б бути ідеальним місцем для розвитку мікробного життя.

Радарограми RIMFAX (фото: Science Advances)

Марсохід вже здійснив пробурювання шарів відкладень і взяв кілька зразків. Деякі камені, взяті на борт, виявляють інтригуючі ознаки присутності органічних сполук, повідомляють вчені.

Однак доки не буде відправлено місію зі збирання плодів праці марсоходу, неможливо сказати точно, чи походять ці сполуки з біологічних чи геологічних джерел.