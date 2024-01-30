На Марсе обнаружили остатки озера, где когда-то могла быть жизнь (фото)

Что известно про кратер Езеро

Ученые предполагали, что кратер Езеро на Марсе, в прошлом, мог содержать систему дельты, так как его поверхность сохраняет характерные признаки дна высохшего озера, питавшегося древней рекой. Новые данные, полученные марсоходом с использованием георадара RIMFAX, подтвердили эту теорию.

RIMFAX способен обнаруживать лед, воду или соленые рассолы на глубине более 10 метров, а также распознавать слои почвы и горных пород на глубине до 20 метров.

RIMFAX позволил установить, что кратер возрастом 4 миллиарда лет, образовавшийся в результате столкновения с астероидом, позднее был заполнен более молодыми почвенными отложениями и камнями.

Карта региона западной дельты озера Езеро (фото: Science Advances)

Более молодые отложения могли быть доставлены в кратер водой или в результате вулканической активности, но радиолокационные данные Perseverance указывают на то, что первая гипотеза более вероятна.

Предполагается, что озеро могло занимать значительную часть кратера, возможно, распространяясь внутрь на 7 километров, периодически расширяясь и сокращаясь. Такая долгоживущая водная среда могла бы быть идеальным местом для развития микробной жизни.

Радарограммы RIMFAX (фото: Science Advances)

Марсоход уже осуществил пробуривание слоев отложений и взял несколько образцов. Некоторые из камней, взятых на борт, проявляют интригующие признаки присутствия органических соединений, сообщают ученые.

Однако пока не будет отправлена миссия по сбору плодов труда марсохода, невозможно сказать точно, происходят ли эти соединения из биологических или геологических источников.