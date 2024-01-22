Може затопити всю планету. Під поверхнею Марса знайшли замерзле море

Під поверхнею Марса в районі екватора виявили величезні поклади замерзлої води. Товщина крижаного пояса оцінюється у 3,7 кілометра.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Європейського космічного агентства .

Яке марсіанське середовище сьогодні

Сучасна атмосфера Марса настільки посушлива, наскільки це можливо. Щоб імітувати марсіанське середовище в експериментах, вчені часто вдаються до використання пустелі Атакама на Землі.

Проте, незважаючи на те, що пустеля є одним із найсухіших місць на нашій планеті, у порівнянні з Марсом вона є справжнім тропічним лісом.

У минулому ж, поверхня Червоної планети зовсім не була такою неживою. Колись на Марсі текли річки, але в його поверхні існував навіть неглибокий океан.

Що відомо про замерзле море

Свіжі дані від Європейського космічного агентства (ESA), отримані завдяки орбітальному георадару Mars Express, вказують на те, що ці величезні водні маси, здавалося б, не зникли без сліду, а ймовірно, частково збереглися під поверхнею у вигляді льоду.

Карта льоду на планеті (фото: European Space Agency)

Згідно з вченими, сигнатура виявлених підземних шарів свідчить про наявність водяного льоду. А радіолокаційні сигнали аналогічні раніше отриманим від полярних шапок Марса, які, як відомо, багаті льодом.

Точну кількість льоду дослідники поки що не визначили, але попередній аналіз вказує на те, що при таненні вода могла б покрити всю поверхню Марса, утворюючи океан із глибиною до 2,7 метра.

У районі екватора на Марсі можуть бути поклади водяного льоду (фото: European Space Agency)

"Як давно утворилися ці крижані відкладення і яким був Марс на той час? Якщо буде підтверджено, що це справді водяний лід, то подібні масивні відкладення змінять наше розуміння про клімат на планеті. Будь-який резервуар древньої води міг би стати цікавою мішенню для людини", - повідомив науковий співробітник ESA Колін Вілсон.

Однак лід покритий сотнями метрів вулканічного попелу та сухого пилу, що робить його недоступним для людей щонайменше протягом наступних кількох десятиліть.