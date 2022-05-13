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Маршрутки в Киеве могут существенно подорожать: когда и на сколько

Фото: Проезд в маршрутках Киева может подорожать (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве может подорожать проезд в маршрутках уже в июне, если цена горючего будет от 60 до 70 гривен за литр.

Об этом сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, пишет УНН.

Сколько будет стоить проезд в маршрутках

Если цена на горючее останется на высоком уровне - то перевозчики повысят проезд до 15 гривен. Повышение стоимости может произойти уже в начале июня.

"Ситуация (с горючим - Ред.)влияет, поэтому, я думаю, ближе к июню, если будет такая ситуация по поводу цен на горючее, когда ценники уже будут 60, 70 грн, то я думаю будут вынуждены перевозчики все же поднять стоимость проезда до 15 гривен", - сказал Моисеенко.

Он отметил, что сегодня на маршруты выезжают всего 30% подвижного состава из-за дефицита горючего и низкого пассажиропотока.

Напомним, в Украине образовался дефицит топлива. Из-за недостатка крупные сети АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизеля, поэтому уже несколько недель на заправках наблюдается ажиотажный спрос и большие очереди.

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Также мы рассказывали, что аферисты придумали новую схема развода с бензином.

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Киев