Маршрутки в Києві можуть істотно подорожчати: коли і наскільки

У Києві може подорожчати проїзд у маршрутках вже в червні, якщо ціна пального буде від 60 до 70 гривень за літр.
Про це повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко, пише УНН.
Якщо ціна на пальне залишиться на високому рівні - то перевізники підвищать проїзд до 15 гривень. Підвищення вартості може відбутися вже на початку червня.
"Ситуація (з пальним - Ред.)впливає, тому, я думаю, ближче до Червня, якщо буде така ситуація з приводу цін на пальне, коли цінники вже будуть 60, 70 грн, то я думаю будуть змушені перевізники все ж підняти вартість проїзду до 15 гривень", - сказав Моїсеєнко.
Він зазначив, що сьогодні на маршрути виїжджають всього 30% рухомого складу через дефіцит пального і низький пасажиропотік.
Нагадаємо, що в Україні утворився дефіцит палива. Через нестачу великі мережі АЗС ввели ліміти на продаж бензину і дизеля, тому вже кілька тижнів на заправках спостерігається ажіотажний попит і великі черги.
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