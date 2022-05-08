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Во Львове придумали способ, как быстро отстоять очередь за бензином (фото)

Новина українською →
Львов, Воскресенье 08 мая 2022 10:50
Во Львове придумали способ, как быстро отстоять очередь за бензином (фото) Во Львове предлагают постоять за вас в очереди за бензином
Автор: Людмила Жукова

Проблема с бензином в Украине не прошла и мимо Львова. Но там предприимчивые люди предлагают украинцам сэкономить их время и постоять в очереди за топливом вместо них.

Такие предложения появились на сайте бесплатных объявлений.

Так, авторы объявлений предлагают постоять в очереди за бензином за вас и просят за эту услугу 40 гривен в час, кофе для стоящего оплачивается дополнительно.

"Постою в очереди на АЗС за соляркой и бензином. Не хотите тратить драгоценное время - обращайтесь", - сказано в объявлениях.

Интересно, что в комментариях украинцы сообщают, что за подобную услугу в Одессеи Киеве берут 200 гривен.

Во Львове придумали способ, как быстро отстоять очередь за бензином (фото)

Во Львове придумали способ, как быстро отстоять очередь за бензином (фото)

Скриншот (olx.ua)

Как мы ранее писали, сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ почти на 2 гривны.

Читайте также, из-за дефицита бензина в Украине мошенники разработали схемы обмана, чтобы дурачить украинцев, которые охотятся за топливом.

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