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Бензин и дизель будут. В Украине создадут стратегический запас нефтепродуктов

Новина українською →
Украина, Среда 11 мая 2022 14:08
Бензин и дизель будут. В Украине создадут стратегический запас нефтепродуктов Фото: заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Дефицит бензина и дизельного топлива в Украине вскоре ликвидируют. Кроме того, будет создан отдельный стратегический запас, который невозможно будет разбомбить

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой за заявление, которое сделал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

"Сегодня объемы импорта уже фактически соответствуют темпу ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках... Бензин и дизель будут. И ситуация будет улучшаться каждый день", - сказал он.

По его словам, сегодня в страну въезжает достаточно бензина и дизеля, чтобы покрывать потребность наших граждан.

"Кроме того, будет создан отдельный стратегический запас, который невозможно будет разбомбить, и который обеспечит наличие нефтепродуктов на ближайшие месяцы вперед", - сказал Шурма.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дефицит топлива на украинских АЗС связан с последствиями войны. Российские удары уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, а также повредили логистические сети.

Глава правительства отметил, что из-за этого логистика поставок горючего очень изменилась и, как следствие, очень усложнилась и подорожала. А это, по его словам, может привести к подорожанию для потребителей.

Напомним, в Украине образовался дефицит топлива. Из-за недостатка крупные сети АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизеля, поэтому уже несколько недель на заправках наблюдается ажиотажный спрос и большие очереди.

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