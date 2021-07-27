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В маршрутках Киева кардинально меняются правила: украинский язык и никакого шансона!

Автор: Дмитрий Войналович

В Киеве обновили правила для маршруток. В новом договоре между перевозчиками и властью большинство формальных пунктов предыдущих документов заменены на реальные.

Например, кондиционер. Раньше, если он и был в маршрутке, это не означало, что он исправен, работает, а перевозчик не жалеет на это горючего.

О том, что еще изменится в киевских маршрутках - читайте в материале ниже.

Какие изменения произошли в маршрутках Киева

В своем Telegram-канале заместитель главы КГГА Костянин Усов рассказал, что отныне, например, перевозчики должны обеспечить в салоне маршруток предельный температурный режим. Речь идет о не более 22 градусов летом и не менее 15-ти зимой.

Кроме того, отныне в маршрутках столицы:

  • не будет "блатных песен и постеров с Сабриной", ведь запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнение салона
  • появится минимум 5 кнопок остановки по требованию
  • водители и кондукторы будут общаться с пассажирами исключительно на украинском языке
  • за кабиной будет висеть плакат определенного образца, в котором будет информация о перевозчике, водителе, правах и обязанностях водителя и пассажиров и способах обратной связи

Вот такие плакаты появятся на кабинах водителей (t.me/usov_ua)

Также водители должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж по особенностям посадки/высадки пассажиров с инвалидностью.

А за курение водителя в салоне маршрутки ему грозит увольнение.

Как известно, первый отряд "маршруток по-киевски" стартует на маршруте №150 уже 28 июля.

Салоны маршруток будут изменены (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

"Перевозчики, которые еще работают по старым договорам, получат дополнительное соглашение с ключевыми пунктами нового договора. Им тоже придется принять новые правила", - резюмировал Усов.

Напомним, недавно в Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми.

Также мы писали, что столицей Украины будут ездить новенькие электробусы и показывали, как они выглядят.

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