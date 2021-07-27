У маршрутках Києва кардинально міняються правила: українська мова і ніякого шансону!

У Києві оновили правила для маршруток. В новому договорі між перевізниками і владою більшість формальних пунктів попередніх документів замінено на реальні.
Наприклад, кондиціонер. Раніше, якщо він і був у маршрутці, це не означало, що він справний, працює, а перевізник не шкодує на це пального.
Про те, що ще зміниться у київських маршрутках - читайте у матеріалі нижче.
У своєму Telegram-каналі заступник голови КМДА Костянин Усов розповів, що відтепер, наприклад, перевізники повинні забезпечити в салоні маршруток граничний температурний режим. Мова йде про не більше 22 градусів влітку, та не менше 15-ти зимою.
Крім того, відтепер у маршрутках столиці:
Ось такі плакати з'являться на кабінах водіїв (t.me/usov_ua)
Також водії мають бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж щодо особливостей посадки/висадки пасажирів з інвалідністю.
А за куріння водія у салоні маршрутки йому загрожує звільнення.
Як відомо, перший загін "маршруток по-київськи" стартує на маршруті №150 вже 28 липня.
Салони маршруток буде змінено (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
"Перевізники, які ще працюють за старими договорами, отримають додаткову угоду з ключовими пунктами нового договору. Їм теж доведеться прийняти нові правила", - резюмував Усов.
Нагадаємо, нещодавно у Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми.
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