У маршрутках Києва кардинально міняються правила: українська мова і ніякого шансону!

Які зміни відбулися у маршрутках Києва

У своєму Telegram-каналі заступник голови КМДА Костянин Усов розповів, що відтепер, наприклад, перевізники повинні забезпечити в салоні маршруток граничний температурний режим. Мова йде про не більше 22 градусів влітку, та не менше 15-ти зимою.

Крім того, відтепер у маршрутках столиці:

не буде "блатних пісень і постерів із Сабріною", адже забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону

з'явиться мінімум 5 кнопок зупинки на вимогу

водії та кондуктори будуть спілкуватися з пасажирами виключно українською мовою

за кабіною висітиме плакат визначеного зразка, у якому буде інформація про перевізника, водія, права та обов‘язки водія та пасажирів і способи зворотного зв’язку

Ось такі плакати з'являться на кабінах водіїв (t.me/usov_ua)

Також водії мають бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж щодо особливостей посадки/висадки пасажирів з інвалідністю.

А за куріння водія у салоні маршрутки йому загрожує звільнення.

Як відомо, перший загін "маршруток по-київськи" стартує на маршруті №150 вже 28 липня.

Салони маршруток буде змінено (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

"Перевізники, які ще працюють за старими договорами, отримають додаткову угоду з ключовими пунктами нового договору. Їм теж доведеться прийняти нові правила", - резюмував Усов.