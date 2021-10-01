Маршрут Саакашвили. Где именно снимал видео экс-президент Грузии и могут ли кадры быть фейковыми?

Михаил Саакашвили приехал в Грузию. Об этом сам экс-президент этой страны заявил 1 октября, записав два видеообращения из Батуми.
И пока в грузинском МВД и правительстве "ничего не знают" о приезде Саакашвили на родину, журналисты издания "Батумелеби" решили выяснить, проанализировав видео, какие именно места города посетил Саакашвили.
На первом видео Саакашвили находится у въезда в Батуми, на улице Гогебашвили. На кадрах достаточно близко видна Батумская канатная дорога. Сам ролик обведен белой рамкой.
"Предположительно, видео снято с iPad. Создается впечатление, что это уже отснятые кадры, записанные с помощью камеры на телефоне, а после их выложили в интернет", - пишет издание.
Также на видео можно увидеть отель Wellmond и его окрестности.
Первое видео Саакашвили из Батуми:
Согласно второму видео, Саакашвили находится на территории Нового бульвара, возле озера Ардагани.
В кадре можно увидеть Дом юстиции (улица Химшиашвили), а также строящиеся здания Orbi и Alliance на улицах Руставели и Пиросмани соответственно.
Второе видео Саакашвили из Батуми:
Таким образом, Саакашвили действительно может находиться сейчас в Батуми, ведь на кадрах мы видим актуальные объекты.
Напомним, в январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.
Саакашвили не раз обещал приехать в страну, а в правительстве после этого заявляли, что в случае возвращения его ждет арест.
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