Маршрут Саакашвілі. Де саме знімав відео екс-президент Грузії і чи можуть кадри бути фейковими?

Що видно на кадрах, опублікованих Саакашвілі

На першому відео Саакашвілі знаходиться біля в'їзду в Батумі, на вулиці Гогебашвілі. На кадрах досить близько видно Батумська канатна дорога. Сам ролик обведений білою рамкою.

"Імовірно, відео знято з iPad. Складається враження, що це вже відзняті кадри, записані за допомогою камери на телефоні, а після того лиш їх виклали в інтернет", - пише видання.

Також на відео можна побачити готель Wellmond і його околиці.

Перше відео Саакашвілі з Батумі:



Згідно з другим відео, Саакашвілі знаходиться на території Нового бульвару, біля озера Ардагані.

У кадрі можна побачити Будинок юстиції (вулиця Хімшіашвілі), а також споруджувані будівлі Orbi і Alliance на вулицях Руставелі і Піросмані відповідно.

Друге відео Саакашвілі з Батумі:



Таким чином, Саакашвілі дійсно може перебувати зараз у Батумі, адже на кадрах ми бачимо актуальні об'єкти.

Нагадаємо, в січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до трьох років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Саакашвілі не раз обіцяв приїхати в країну, а в уряді після цього заявляли, що в разі повернення його чекає арешт.