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Маршрут Саакашвили. Где именно снимал видео экс-президент Грузии и могут ли кадры быть фейковыми?

Новина українською →
Грузия, Пятница 01 октября 2021 13:21
Маршрут Саакашвили. Где именно снимал видео экс-президент Грузии и могут ли кадры быть фейковыми? Стало известно, действительно ли Саакашвили снимал видео в Батуми
Автор: Дмитрий Войналович

Михаил Саакашвили приехал в Грузию. Об этом сам экс-президент этой страны заявил 1 октября, записав два видеообращения из Батуми.

И пока в грузинском МВД и правительстве "ничего не знают" о приезде Саакашвили на родину, журналисты издания "Батумелеби" решили выяснить, проанализировав видео, какие именно места города посетил Саакашвили.

Что видно на кадрах, опубликованных Саакашвили

На первом видео Саакашвили находится у въезда в Батуми, на улице Гогебашвили. На кадрах достаточно близко видна Батумская канатная дорога. Сам ролик обведен белой рамкой.

"Предположительно, видео снято с iPad. Создается впечатление, что это уже отснятые кадры, записанные с помощью камеры на телефоне, а после их выложили в интернет", - пишет издание.

Также на видео можно увидеть отель Wellmond и его окрестности.

Первое видео Саакашвили из Батуми:


Согласно второму видео, Саакашвили находится на территории Нового бульвара, возле озера Ардагани.

В кадре можно увидеть Дом юстиции (улица Химшиашвили), а также строящиеся здания Orbi и Alliance на улицах Руставели и Пиросмани соответственно.

Второе видео Саакашвили из Батуми:


Таким образом, Саакашвили действительно может находиться сейчас в Батуми, ведь на кадрах мы видим актуальные объекты.

Напомним, в январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Саакашвили не раз обещал приехать в страну, а в правительстве после этого заявляли, что в случае возвращения его ждет арест.

Ранее мы писали, что Грузия заявила об экстрадиции из Украины экс-чиновника, обвиняемого в пытках.

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Михаил Саакашвили
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