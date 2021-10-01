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Маршрут Саакашвілі. Де саме знімав відео екс-президент Грузії і чи можуть кадри бути фейковими?

Новость на русском →
Грузія, П'ятниця 01 жовтня 2021 13:21
Маршрут Саакашвілі. Де саме знімав відео екс-президент Грузії і чи можуть кадри бути фейковими? Стало відомо, чи дійсно Саакашвілі знімав відео в Батумі
Автор: Дмитрий Войналович

Михайло Саакашвілі приїхав до Грузії. Про це сам екс-президент цієї країни заявив 1 жовтня, записавши два відеозвернення з Батумі.

І поки в грузинському МВС і уряді "нічого не знають" про приїзд Саакашвілі на батьківщину, журналісти видання "Батумелебі" вирішили з'ясувати, проаналізувавши відео, які саме місця міста відвідав Саакашвілі.

Що видно на кадрах, опублікованих Саакашвілі

На першому відео Саакашвілі знаходиться біля в'їзду в Батумі, на вулиці Гогебашвілі. На кадрах досить близько видно Батумська канатна дорога. Сам ролик обведений білою рамкою.

"Імовірно, відео знято з iPad. Складається враження, що це вже відзняті кадри, записані за допомогою камери на телефоні, а після того лиш їх виклали в інтернет", - пише видання.

Також на відео можна побачити готель Wellmond і його околиці.

Перше відео Саакашвілі з Батумі:


Згідно з другим відео, Саакашвілі знаходиться на території Нового бульвару, біля озера Ардагані.

У кадрі можна побачити Будинок юстиції (вулиця Хімшіашвілі), а також споруджувані будівлі Orbi і Alliance на вулицях Руставелі і Піросмані відповідно.

Друге відео Саакашвілі з Батумі:


Таким чином, Саакашвілі дійсно може перебувати зараз у Батумі, адже на кадрах ми бачимо актуальні об'єкти.

Нагадаємо, в січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до трьох років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Саакашвілі не раз обіцяв приїхати в країну, а в уряді після цього заявляли, що в разі повернення його чекає арешт.

Раніше ми писали, що Грузія заявила про екстрадицію з України екс-чиновника, обвинуваченого в тортурах.

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Міхеіл Саакашвілі
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