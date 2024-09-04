Марс приємно здивує лише пʼять знаків Зодіаку. На них чекає аж два місяці величезного щастя

"4 вересня Марс, планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів, здійснює інгресію до знаку Рак", - пояснила астролог.

Четвертий знак Зодіаку - один з найнесприятливіших для "червоної" планети. Тут він перебуватиме до 4 листопада 2024 року.

Але, у період з 4 вересня до 4 листопада позитивний вплив Марсу відчують представники таких знаків Зодіаку:

Телець

Діва

Скорпіон

Риби.

Особливо сприятливим період стане для тих, хто пов'язаний з підприємництвом, керівними посадами, хірургією та з професіями, які потребують виправданого ризику.

Втім, уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Овнам

Ракам

Терезам

Козерогам.

"Варто приділити увагу здоров’ю грудної клітини, молочним залозам, дітородним органам, органам травлення", - радить Соловйова.

У цей період можливе ускладнення ситуацій, які стосуються нових проєктів, серед яких: