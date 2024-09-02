Таро-гороскоп на тиждень: Овни зазнають кардинальних змін, а Левів чекає падіння на дно

Цей тиждень, з 2 по 8 вересня, буде дуже насиченим. Хтось почне нове життя, а комусь доведеться боротися з проблемами.

Овен

Цього тижня ви можете сміливо розпочинати новий проект або щось змінити в тому, що вже не дає бажаного результату. Це торкнеться всіх сфер вашого життя, ви можете згорнути будь-які гори.

Телець

Карти Таро вказують на те, що найближчими днями вам доведеться попрощатися з тими речами або людьми, до яких ви прив'язалися. І це не погано, ви зможете позбутися всього, що тягне вас на дно. Не віддавайте своє серце тим, хто на це не заслуговує.

Близнюки

Ви перенавантажили себе непотрібною інформацією. Постарайтеся відсторонитися від усього, що не є справді важливим. Цей тиждень може принести вам чимало стресових ситуацій, якщо ви не зможете провести тотальне чищення.

Рак

Карти Таро радять вам замислитися над тим, чи достатньо ви спілкуєтеся з тими, хто хоче бути поряд з вами. Беріть ініціативу у свої руки, дійте, діліться думками та не закривайте своє серце на замок.

Лев

Прислухайтеся до порад, не варто ставити себе і свою думку вище за інші. Намагайтеся знайти баланс і не відсторонюватися від тих, хто дійсно може вам допомогти. Цей тиждень готує для вас серйозну перевірку, навряд чи ви хочете програти.

Діва

Карти Таро радять вам уникати гучних компаній і галасливих свят. Цей тиждень допоможе вам вирішити чимало проблем, проте для цього варто концентруватися лише на своїх думках і бажаннях.

Терези

Найближчими днями ви можете зрозуміти, що хтось зловживає вашою добротою. І якщо ви це точно усвідомлюєте - настав час діяти. Не дозволяйте вичавлювати із себе всі соки.

Скорпіон

Бережіть сили, не витрачайте свій час на те, що насправді ніяк вам не допоможе досягти успіху. До кінця тижня ви можете опинитись у неприємній ситуації, яка сильно вам вимотає.

Стрілець

Не варто чекати на диво, ви можете закликати у своє життя радість і без втручання сил згори. Все у ваших руках, починайте діяти. Цей тиждень може виявитися дуже вдалим.

Козоріг

Відмовтеся від старих звичок, ви малюєте застрягти в рутині та зрозуміти, що впоратися з усіма негараздами дуже складно. Однак не вішайте ніс, все можна виправити, навіть якщо ви в цьому не впевнені.

Водолій

Карти Таро радять вам влаштувати глобальне перезавантаження. Позбавтеся того, що не приносить радості. Крім того, навчитеся делегувати обов'язки, не варто звалювати все на себе.

Риби

Настав час згадати, що ви собі обіцяли. Освіжіть у пам'яті ті цілі, які ви перед собою ставили. Швидше за все, ви збилися зі шляху, проте все можна виправити.