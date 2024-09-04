Марс приятно удивит лишь пять знаков Зодиака. Их ждет целых два месяца огромного счастья

Уже 4 сентября Марс окажется в необычной фазе, в которой будет находиться до ноября. И в этот период особенно повезет представителям пяти знаков Зодиака.
Об этом эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала астролог Екатерина Соловьева.
"4 сентября Марс, планета активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроения, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов осуществляет ингрессию к знаку Рак", - пояснила астролог.
Четвертый знак Зодиака - один из самых неблагоприятных для "красной" планеты. Здесь он будет находиться до 4 ноября 2024 года.
Но, в период с 4 сентября по 4 ноября положительное влияние Марса ощутят представители таких знаков Зодиака:
Особенно благоприятным период станет для тех, кто связан с предпринимательством, руководящими должностями, хирургией и профессиями, требующими оправданного риска.
Впрочем, внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:
"Следует уделить внимание здоровью грудной клетки, молочным железам, детородным органам, органам пищеварения", - советует Соловьева.
В этот период возможно усложнение ситуаций, касающихся новых проектов, среди которых:
Напомним, ранее стало известно, какие дни сентября принесут наибольший успех.
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