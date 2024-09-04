Марс приятно удивит лишь пять знаков Зодиака. Их ждет целых два месяца огромного счастья

"4 сентября Марс, планета активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроения, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов осуществляет ингрессию к знаку Рак", - пояснила астролог.

Четвертый знак Зодиака - один из самых неблагоприятных для "красной" планеты. Здесь он будет находиться до 4 ноября 2024 года.

Но, в период с 4 сентября по 4 ноября положительное влияние Марса ощутят представители таких знаков Зодиака:

Телец

Дева

Скорпион

Рыбы.

Особенно благоприятным период станет для тех, кто связан с предпринимательством, руководящими должностями, хирургией и профессиями, требующими оправданного риска.

Впрочем, внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:

Овнам

Раком

Весам

Козерогам.

"Следует уделить внимание здоровью грудной клетки, молочным железам, детородным органам, органам пищеварения", - советует Соловьева.

В этот период возможно усложнение ситуаций, касающихся новых проектов, среди которых: