Мраморные и мерцающие яйца к Пасхе: эти два способа помогут вам удивить родных на праздник
Крашеные яйца являются одним из главных атрибутов на Пасху. Существует множество различных техник, которые помогают сделать яйца к празднику неповторимыми и очень интересными - писанки, крашанки и многое другое.
А можно сделать мраморные и мерцающие яйца с помощью простых способов. Каких именно - читайте в Styler.
Как сделать мерцающие яйца к Пасхе
Мытые сырые яйца нужно залить натуральным красным вином - полусладким или сладким. Можно использовать сухое вино и добавить к нему 1 столовую ложку сахара. Также в процессе варки нужно добавить 1 столовую ложку уксуса.
Варим яйца 10-15 минут, а потом оставляем яйца в вине на 2-3 часа. Потом аккуратно вынимаем яйца на салфетку и даем полностью высохнуть.
Фото: Мерцающие яйца к Пасхе
Как сделать мраморные яйца к Пасхе
Самый простой способ для окрашивания яиц в мраморные оттенки - использовать чай каркаде.
Отвариваем яйца по обычной процедуре - заливаем водой, ставим на огонь, даем закипеть и варим 8-10 минут.
Высыпаем несколько ложек листьев чая каркаде в кастрюлю, заливаем горячей водой, даем настояться. Добавляем в воду 1 столовую ложку уксуса.
Потом опускаем в чай каркаде яйца, погружаем полностью, засыпаем листьями и даем настояться. А потом вытаскиваем яйца на салфетку и даем остыть.
Фото: Мраморные яйца к Пасхе
Кстати, ранее мы писали о том, в какие дни перед Пасхой нельзя печь паску.
А еще рассказывали о том, как еще можно оригинально покрасить яйца на Пасху.