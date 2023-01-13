Мармурове шоколадне печиво за найпростішим рецептом

Шоколадне печиво чудово порадує дітей та стане доповненням до перегляду фільму під час зимових вихідних. Готується таке печиво дуже легко і вам знадобиться година часу та мінімум інгредієнтів.
Найпростішим рецептом мармурового шоколадного печива поділилася фуд-блогерка Яна Гордіновська на своїй сторінці в Instagram.
Як приготувати мармурове шоколадне печиво (фото: instagram.com/gordynovskaya)
Какао потрібно просіяти, щоб не було грудок. Також потрібно просіяти й борошно. Змішайте какао та борошно, додайте 200 г цукрової пудри. Перемішати, додати розпушувач і дрібку солі.
Вершкове масло потрібно трохи розм'якшити та додати в суміш, потім збити яйця і змішати суміш, яйця, масло і ванілін. Тісто потрібно вимішувати руками.
Коли тісто припинить прилипати до рук, накрийте його харчовою плівкою і поставте в холодильник на 40 хвилин.
На лист застеліть пергаментний папір і приготуйте тарілку зі 100 г цукрової пудри - для обвалення печива.
З тіста сформуйте невеликі кульки, обваляйте їх у цукровій пудрі. Потім викладайте на лист.
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15 хвилин. Як тільки поверхня печива затвердіє, можна витягати та подавати до чаю.
До речі, раніше ми писали про те, чим можна замінити вершкове масло у випічці, на бутербродах та в каші.
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