Чим можна замінити вершкове масло: відмінні варіанти для каші, бутербродів та випічки

Вершкове масло є постійним продуктом, який ми використовуємо для харчування майже щодня. Часом хочеться замінити його на щось корисніше або менш калорійне, а часом - масло в холодильнику закінчилося, а кашу приправити нічим.

Чим замінити масло у випічці

Найпростіший спосіб - взяти маргарин або олію. Смачніші варіанти заміни, які зроблять випічку повітряною та м'якою – сир, кефір, йогурт, сир рікотта. У деяких випадках можна масло замінити фруктовим або овочевим пюре.

Чим замінити масло на бутербродах

Для солодких бутербродів чудово підійде горіхова паста. Для бутербродів з рибою чи сиром можна використовувати тахіні, сирну пасту чи пасту з авокадо.

Для м'ясних бутербродів візьміть пасту з в'ялених бутербродів, хрін, гірчицю або хумус.

Ще можна зробити овочевий паштет із яйцем та зеленню, пасту з квасолі. Такі пасти та паштети стануть чудовою заміною масла на бутербродах.

Чим ще можна замінити вершкове масло

Кокосове масло. При покупці звертайте увагу, щоб воно було придатним для їжі, а не косметичним. Буває очищене та неочищене кокосове масло. Очищене використовують у випічку і на ньому можна смажити, неочищене додають у напої та салати.

Топлене масло. Підійде тим, у кого непереносимість молочних продуктів, оскільки у ньому майже немає молочних білків. Можна додавати у випічку, мазати на хліб та використовувати для смаження.

Мигдальне масло. Використовувати таке масло при високих температурах не рекомендується, і воно втрачає всі свої корисні властивості. Їм можна заправити салати, намастити на бутерброд або покласти в кашу.

Масло з рисових висівок. Його широко застосовують у кулінарії та використовують для смаження та тушкування. Високих температур воно не боїться. Таке масло ще вважається еліксиром молодості, оскільки воно насичено вітамінами.

Банан. Для бутербродів банан не дуже підійде, але у випічку його можна додавати замість масла зовсім спокійно. З ним можна пекти мафіни, кекси або печиво.

Гарбуз. Відмінно для випічки підійде гарбуз. Текстура, смак і корисність - у рази вище, ніж в масла.

Яблука. При приготуванні соусу чи глазурі, для обсмажування м'яса чи у випічку можна додавати яблучне пюре. Калорійність страви буде нижчою, а користь – вищою.