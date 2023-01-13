Мраморное шоколадное печенье по самому простому рецепту

Шоколадное печенье отлично порадует детей и станет дополнением к просмотру фильма во время зимних выходных. Готовится такое печенье очень легко и вам понадобится час времени и минимум ингредиентов.
Самым простым рецептом мраморного шоколадного печенья поделилась фудблогер Яна Гординовская на своей странице в Instagram.
Как приготовить мраморное шоколадное печенье (фото: instagram.com/gordynovskaya)
Какао нужно просеять, чтобы не было грудок. Также нужно просеять и муку. Смешайте какао и муку, добавьте 200 г сахарной пудры. Перемешать, добавить разрыхлитель и щепотку соли.
Сливочное масло нужно немного размягчить и добавить в смесь, потом взбить яйца и смешать смесь, яйца, масло и ванилин. Тесто нужно вымешивать руками.
Когда тесто перестанет прилипать к рукам, накройте его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 40 минут.
На противень застелите пергаментную бумагу и приготовьте тарелку со 100 г сахарной пудры - для обваливания печенья.
Из теста сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в сахарной пудре. Потом выкладывайте на противень.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 15 минут. Как только поверхность печенья затвердеет, можно его вытягивать и подавать к чаю.
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