Мраморное шоколадное печенье по самому простому рецепту

Что вам понадобится:

Какао - 60 г

Мука - 150 г

Сахарная пудра - 300 г

Сливочное масло - 60 г

Яйца - 2 шт.

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Соль - щепотка

Ванильный экстракт или ванилин

Как приготовить мраморное шоколадное печенье (фото: instagram.com/gordynovskaya)

Способ приготовления

Какао нужно просеять, чтобы не было грудок. Также нужно просеять и муку. Смешайте какао и муку, добавьте 200 г сахарной пудры. Перемешать, добавить разрыхлитель и щепотку соли.

Сливочное масло нужно немного размягчить и добавить в смесь, потом взбить яйца и смешать смесь, яйца, масло и ванилин. Тесто нужно вымешивать руками.

Когда тесто перестанет прилипать к рукам, накройте его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 40 минут.

На противень застелите пергаментную бумагу и приготовьте тарелку со 100 г сахарной пудры - для обваливания печенья.

Из теста сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в сахарной пудре. Потом выкладывайте на противень.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 15 минут. Как только поверхность печенья затвердеет, можно его вытягивать и подавать к чаю.