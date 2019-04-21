Меган Маркл дали новое прозвище: герцогиня снова разгневала фанатов

Меган Маркл получила новое прозвище и стала объектом насмешек (фото: evoke.ie)

Имя Меган Маркл стало глаголом для обозначения предательства ради выгоды

Меган Маркл стала объектом насмешек со стороны британцев. Имя герцогини Сассекской стало глаголом - его добавили в так называемый "городской словарь", пишет Express.co.uk.

Имя Меган Маркл теперь занесено в список глаголов в чрезвычайно популярном онлайн-словаре. Если человек избавляется от друзей в короткие сроки для того, чтобы получить продвижение по социальной или карьерной лестнице, британцы говорят "он(а) меганмарклнул(а)".

Такое пренебрежительное отношение к герцогине связано с тем, что она якобы отреклась от своей семьи и друзей, "стерла" всю свою прошлую жизнь, когда ее отношения с принцем Гарри вышли на серьезный уровень.

Меган Маркл получила новое прозвище и стала объектом насмешек (фото: evoke.ie)

Примеры для использования глагола "меганмарклнуть":

"Не меганмарклни меня, когда выйдешь замуж!";

"Она "меганмаркнула" друзей, как только стала знаменитой".

"Мэри положила "меганмаркл" на своего бедного мужа, как только она стала известной".

Напомним, Кейт Миддлтон серьезно больна. В сети появились тревожные слухи, поклонники герцогини Кембриджской все более обеспокоены из-за ее фигуры.​

К слову, в сеть попали эксклюзивные фото Меган Маркл. На фотографиях герцогиня изображена со своей матерью Дорией и бабушкой Жанетт в юном возрасте.