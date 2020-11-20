Маркив возобновился на службе и уже готов ехать на фронт: хоть сейчас

Виталий Маркив (фото: mvs.gov.ua)

Виталий Маркив восстановился на службе в Национальной гвардии Украины после вынужденного 3-летнего перерыва из-за ареста и заключения в Италии, что закончилось оправданием апелляционным судом и возвращением в Украину.

31-летний гвардеец заявил, что готов отправиться на фронт на Донбассе хоть сейчас. Об этом военный рассказал в интервью LB.ua.

"На передовую я просто сейчас поехал бы. Но, к сожалению, нужно сначала пройти все протокольные процедуры. Медосмотр, полностью все", - отметил Маркив.

При этом командир отделения батальона имени Кульчицкого НГУ признал, что не владеет полной информацией, что сейчас происходит в зоне проведения ООС.

"Я на паузе с 2017 года. Вообще не владею ситуацией. Пытаюсь сейчас "не нагружать" себя лишней информацией", - сказал он.

Также Маркив рассказал о теплой встрече с побратимами из батальона и ветеранами несколько дней назад.

"Мы встретились, несколько часов посидели, поговорили, вспомнили забавные истории наши с 14-15 года, что происходило в 16-17 году. Рабочие моменты со службы. В таком плане. О ситуации, что происходит на Востоке, мы не говорили, не углублялись в этот такой стресс. Мы стараемся работу оставлять на Востоке. Это все зависит от подразделений, от специфики их работы. Обобщать все, я думаю, неправильно", - объяснил старший сержант.

Он рассказал, что сейчас официально находится сейчас в 26-дневном отпуске, и после медосмотра и реабилитации планирует с женой на несколько дней поехать на отдых в Украине.

После возвращения в свой батальон Маркив уточнит, что там "с зачетами, задолженностью и тому подобное".

Говоря о политике военный подчеркнул, что считает себя "лицом аполитичным".

"Свои политические взгляды, по моему мнению, военнослужащий должен выражать во время тайного голосования", - высказал мнение Маркив.

Ранее мы рассказывали, что освобожденный нацгвардеец Маркив решил стать отцом.

Напомним также, что Маркив рассказал, почему не признал "вину" ради помилования в Италии.