Марків поновився на службі і вже готовий їхати на фронт: хоч зараз

Віталій Марків (фото: mvs.gov.ua)

Віталій Марків поновився на службу в Національній гвардії України після вимушеної 3-річної перерви через арешт і ув'язнення в Італії, що закінчилося виправданням апеляційним судом і поверненням до України.

31-річний гвардієць заявив, що готовий вирушити на фронт на Донбасі хоч зараз. Про це військовий розповів в інтерв'ю LB.ua.

"На передову я просто зараз поїхав би. Але, на жаль, треба спочатку пройти всі протокольні процедури. Медогляд, повністю все", - зазначив Марків.

При цьому командир відділення батальйону імені Кульчицького НГУ визнав, що не володіє повною інформацією, що зараз відбувається в зоні проведення ООС.

"Я на паузі з 2017 року. Взагалі не володію ситуацією. Намагаюся зараз "не навантажувати себе зайвою інформацією", - сказав він.

Також Марків розповів про теплу зустріч із побратимами з батальйону і ветеранами кілька днів тому.

"Ми зустрілися, декілька годин посиділи, поговорили, згадали кумедні історії наші з 14-15 року, що відбувалося в 16-17 році. Робочі моменти зі служби. У такому плані. Про ситуацію, що відбувається на Сході, ми не говорили, не заглиблювалися в цей такий стрес. Ми стараємося роботу залишати на Сході. Це все залежить від підрозділів, від специфіки їхньої роботи. Узагальнювати все, я думаю, неправильно", - пояснив старший сержант.

Він розповів, що зараз офіційно перебуває зараз у 26-денній відпустці, і після медогляду та реабілітації планує з дружиною на кілька днів поїхати на відпочинок в Україні.

Після повернення до свого батальйону Марків уточнить, що там "із заліками, заборгованістю тощо".

Говорячи про політику військовий наголосив, що вважає себе "особою аполітичною".

"Свої політичні погляди, на мою думку, військовослужбовець повинен виражати під час таємного голосування", - висловив думку Марків.

Раніше ми розповідали, що звільнений нацгвардієць Марків вирішив стати батьком.

Нагадаємо також, що Марків розповів, чому не визнав "провину" заради помилування в Італії.