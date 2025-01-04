Маркетинг чи реальність: косметолог розповіла всю правду про "детокс шкіри"

Що таке детоксикація

За словами косметолога Дарії Тіщенко, детоксикація означає саме виведення токсинів з організму. Проте не всі знають, що шкіра не виконує цієї функції.

В організмі людини цим займаються печінка та нирки. Отже, "детокс шкіри" - це більше маркетинговий хід, ніж реальність.

Однак, можна допомогти шкірі виглядати свіжою та сяючою. Експерт назвала засоби та процедури, які дійсно покращують її стан:

м’які кислотні пілінги - видаляють ороговілі клітини й розгладжують шкіру

сироватки з вітаміном С - освітлюють шкіру, вирівнюють тон і додають сяйва

зволожуючі креми та маски - наповнюють шкіру вологою та роблять її більш пружною

HydraFacial - очищення, ексфоліація й інтенсивне зволоження в одній процедурі

біоревіталізація - ін’єкції препаратів на основі гіалуронової кислоти, які зволожують шкіру зсередини й розгладжують дрібні зморшки

Як очищати шкіру обличчя

Екстремальні температури, такі як гарячий душ можуть спричинити розширення кровоносних судин і руйнування делікатної тканини.