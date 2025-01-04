Маркетинг чи реальність: косметолог розповіла всю правду про "детокс шкіри"

В інтернеті стає доволі популярною тема "детоксу шкіри", що обіцяє вивести токсини, очистити та покращити її стан. Косметолог розповіла чи справді це можливо.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також про процедури, які можуть найкраще покращити стан шкіри.
За словами косметолога Дарії Тіщенко, детоксикація означає саме виведення токсинів з організму. Проте не всі знають, що шкіра не виконує цієї функції.
В організмі людини цим займаються печінка та нирки. Отже, "детокс шкіри" - це більше маркетинговий хід, ніж реальність.
Однак, можна допомогти шкірі виглядати свіжою та сяючою. Експерт назвала засоби та процедури, які дійсно покращують її стан:
Екстремальні температури, такі як гарячий душ можуть спричинити розширення кровоносних судин і руйнування делікатної тканини.
Раніше ми повідомляли про помилку, яка завдає шкоди обличчю.
Також дерматолог називала 5 процедур для обличчя, які ніколи б не зробила.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Дарії Тіщенко та сайт Self.