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Маркетинг чи реальність: косметолог розповіла всю правду про "детокс шкіри"

Що таке "детокс шкіри" та чи дієвий він (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В інтернеті стає доволі популярною тема "детоксу шкіри", що обіцяє вивести токсини, очистити та покращити її стан. Косметолог розповіла чи справді це можливо.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також про процедури, які можуть найкраще покращити стан шкіри.

Що таке детоксикація

За словами косметолога Дарії Тіщенко, детоксикація означає саме виведення токсинів з організму. Проте не всі знають, що шкіра не виконує цієї функції.

В організмі людини цим займаються печінка та нирки. Отже, "детокс шкіри" - це більше маркетинговий хід, ніж реальність.

Однак, можна допомогти шкірі виглядати свіжою та сяючою. Експерт назвала засоби та процедури, які дійсно покращують її стан:

  • м’які кислотні пілінги - видаляють ороговілі клітини й розгладжують шкіру
  • сироватки з вітаміном С - освітлюють шкіру, вирівнюють тон і додають сяйва
  • зволожуючі креми та маски - наповнюють шкіру вологою та роблять її більш пружною
  • HydraFacial - очищення, ексфоліація й інтенсивне зволоження в одній процедурі
  • біоревіталізація - ін’єкції препаратів на основі гіалуронової кислоти, які зволожують шкіру зсередини й розгладжують дрібні зморшки

Як очищати шкіру обличчя

 

Екстремальні температури, такі як гарячий душ можуть спричинити розширення кровоносних судин і руйнування делікатної тканини.

 

Раніше ми повідомляли про помилку, яка завдає шкоди обличчю.

Також дерматолог називала 5 процедур для обличчя, які ніколи б не зробила.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Дарії Тіщенко та сайт Self.

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