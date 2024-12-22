Не робіть цього в душі: експерт назвала помилку, яка завдає шкоди обличчю

Під час прийому душу багато хто допускається поширеної помилки, яка шкодить шкірі. Мова йде про очищення обличчя в душі гарячою водою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

Чого не можна робити

Експерт із догляду за шкірою Керолайн Хайронс попередила про поширену звичку приймати душ, яка може завдати шкоди шкірі.

Вона попередила про звичку миття обличчя під гарячим душем, яка може призвести до розриву капілярів через розширення кровоносних судин.

Такі фактори, як старіння, запальні стани, надмірний тиск на шкіру та пошкодження сонцем, можуть спричинити проблему, яка може призвести до витончення шкіри та зменшення колагену.

Найкраще очищати обличчя холодною або теплою водою замість гарячої.

"Якщо вода занадто гаряча, то тіло може це витримати, а обличчя - ні. У вас лопнуть капіляри, з’явиться червоний рум’янець. Якщо ви виходите з душу, і ваші щоки червоні та рум’яні, то потрібно зменшити температуру води ", - пояснила вона.

Натомість Керолайн рекомендує митися спиною до струменя води.

Шкода для шкіри

До того ж миття обличчя гарячою водою також може позбавити шкіру її натуральних жирів, що призведе до сухості, подразнення та висипань. О чищення обличчя потрібної температури потрібно проводити вранці та ввечері.

"Це справді зводиться до елементарної гігієни. Ми витрачаємо невелику суму на нічні продукти, які відновлюють, стимулюють і регенерують нашу шкіру, а потім приймаємо гарячий душ", - заявила вона.

Для простого, але ефективного догляду за шкірою варто щодня використовувати миючий засіб та зволожуючий крем і SPF 50.