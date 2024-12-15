Дерматолог назвала 5 процедур для обличчя, які ніколи б не зробили

Певні процедури догляду за обличчям сприяють молодості шкіри, тоді як інші можуть завдавати шкоди. Дерматологи назвали процедури, які вони ніколи б не зробити собі у житті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Філер для носогубних складок

Дерматолог Шерін Ідріс застерігає від введення філера безпосередньо в западину біля зовнішніх куточків носа, кажучи, що повторні ін’єкції туди можуть змусити вас "виглядати насуплено".

Потенційні побічні ефекти : філери можуть з часом змінити форму обличчя.

"Хоча носогубні філери можуть дати дивовижні результати, якщо їх правильно застосувати, але може виникнути міграція, через що щоки можуть виглядати пухкими", - сказала пластичний хірург Уша Раджагопал.

Важливо переконатися, що лікар має певний досвід, оскільки неправильна техніка ін’єкцій може призвести до ускладнень.

При введенні в щоку філера з гіалуронової кислоти він може поширюватися на 3-4 мм в кожну сторону по горизонталі і на 1 мм в кожну сторону по вертикалі.

Агресивний пілінг

Сюди відносяться пілінги для обличчя з високою концентрацією кислот, такі як гліколева, ТСА, фенольна кислота та інші.

Потенційні побічні ефекти: ці пілінги можуть спричинити пігментацію та пошкодження шкіри.

Важливо, що пілінги повинні проводити тільки досвідчені лікарі.

"Я уникаю всього, що виходить за межі верхнього шару шкіри, наприклад пілінгу TCA (концентрація 30%) або пілінгу з високим вмістом гліколю", - сказала Раджагопал.

Ботокс на основі силікону

Люди, які хочуть мати більш стійкий ботокс, можуть вибрати силіконові препарати, які не регулюються та можуть бути дуже небезпечними.

В результаті може виникнути запалення, міграція та доведеться робити операцію з видаленням препарату.

Лазерні процедури

Існують лазерні процедури, які підходять для будь-якої шкіри, але термальні лазери (наприклад, CO2) не підходять для темної шкіри. Вони спрямовані на омолодження шкіри.

В результаті виникає пігментація або інші пошкодження шкіри.

Подібно до інтенсивного пілінгу, певні типи лазерного лікування, як правило, термічні та абляційні. Тому можуть спричинити великі проблеми для темної шкіри.

Нитки для підтяжки обличчя

Внутрішні шви прокладаються через шкіру та підтягуються вгору, щоб створити ефект підтяжки обличчя.

Потенційні побічні ефекти: біль та інфекція