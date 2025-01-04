Маркетинг или реальность: косметолог рассказала всю правду о "детоксе кожи"

Что такое детоксикация

По словам косметолога Дарьи Тищенко, детоксикация означает именно выведение токсинов из организма. Однако не все знают, что кожа не выполняет эту функцию.

В организме человека этим занимаются печень и почки. Итак, "детокс кожи" - это больше маркетинговый ход, чем реальность.

Однако, можно помочь коже выглядеть свежей и сияющей. Эксперт назвала средства и процедуры, которые действительно улучшают ее состояние:

мягкие кислотные пилинги - удаляют ороговевшие клетки и разглаживают кожу

сыворотки с витамином С - осветляют кожу, выравнивают тон и придают сияние

увлажняющие кремы и маски - наполняют кожу влагой и делают ее более упругой

HydraFacial - очищение, эксфолиация и интенсивное увлажнение в одной процедуре

биоревитализация - инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты, которые увлажняют кожу изнутри и разглаживают мелкие морщинки

Как очищать кожу лица

Экстремальные температуры, такие как горячий душ могут вызвать расширение кровеносных сосудов и разрушение деликатной ткани.