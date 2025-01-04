Маркетинг или реальность: косметолог рассказала всю правду о "детоксе кожи"

В интернете становится довольно популярной тема "детокса кожи", что обещает вывести токсины, очистить и улучшить ее состояние. Косметолог рассказала действительно ли это возможно.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также о процедурах, которые могут лучше всего улучшить состояние кожи.
По словам косметолога Дарьи Тищенко, детоксикация означает именно выведение токсинов из организма. Однако не все знают, что кожа не выполняет эту функцию.
В организме человека этим занимаются печень и почки. Итак, "детокс кожи" - это больше маркетинговый ход, чем реальность.
Однако, можно помочь коже выглядеть свежей и сияющей. Эксперт назвала средства и процедуры, которые действительно улучшают ее состояние:
Экстремальные температуры, такие как горячий душ могут вызвать расширение кровеносных сосудов и разрушение деликатной ткани.
Ранее мы сообщали об ошибке, которая наносит вред лицу.
Также дерматолог называла 5 процедур для лица, которые никогда бы не сделала.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарьи Тищенко и сайт Self.