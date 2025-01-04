Маркетинг чи реальність: косметолог розповіла всю правду про "детокс шкіри"

В інтернеті стає доволі популярною тема "детоксу шкіри", що обіцяє вивести токсини, очистити та покращити її стан. Косметолог розповіла чи справді це можливо.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також про процедури, які можуть найкраще покращити стан шкіри.

Що таке детоксикація

За словами косметолога Дарії Тіщенко, детоксикація означає саме виведення токсинів з організму. Проте не всі знають, що шкіра не виконує цієї функції.

В організмі людини цим займаються печінка та нирки. Отже, "детокс шкіри" - це більше маркетинговий хід, ніж реальність.

Однак, можна допомогти шкірі виглядати свіжою та сяючою. Експерт назвала засоби та процедури, які дійсно покращують її стан:

м’які кислотні пілінги - видаляють ороговілі клітини й розгладжують шкіру

сироватки з вітаміном С - освітлюють шкіру, вирівнюють тон і додають сяйва

зволожуючі креми та маски - наповнюють шкіру вологою та роблять її більш пружною

HydraFacial - очищення, ексфоліація й інтенсивне зволоження в одній процедурі

біоревіталізація - ін’єкції препаратів на основі гіалуронової кислоти, які зволожують шкіру зсередини й розгладжують дрібні зморшки

Як очищати шкіру обличчя

Доктор медичних наук Джером Гарден рекомендує змочити обличчя теплою, а не гарячою, і кінчиками пальців нанести миючий засіб круговими рухами. Обов’язково вимийте Т-зону та U-зону (навколо лінії щелепи), оскільки ці зони люди зазвичай ігнорують.

Після того, як ви утворите гарну піну, змийте та обережно витріть обличчя м’яким чистим рушником.

Екстремальні температури, такі як гарячий душ можуть спричинити розширення кровоносних судин і руйнування делікатної тканини.

Крім того, гаряча вода природним чином позбавляє шкіру необхідного жирового бар'єра, який допомагає підтримувати цілісність шкіри. Це означає, що ваша шкіра швидше висихатиме, і з часом вона може свербіти та лущитися.