Маркетинг или реальность: косметолог рассказала всю правду о "детоксе кожи"

В интернете становится довольно популярной тема "детокса кожи", что обещает вывести токсины, очистить и улучшить ее состояние. Косметолог рассказала действительно ли это возможно.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также о процедурах, которые могут лучше всего улучшить состояние кожи.

Что такое детоксикация

По словам косметолога Дарьи Тищенко, детоксикация означает именно выведение токсинов из организма. Однако не все знают, что кожа не выполняет эту функцию.

В организме человека этим занимаются печень и почки. Итак, "детокс кожи" - это больше маркетинговый ход, чем реальность.

Однако, можно помочь коже выглядеть свежей и сияющей. Эксперт назвала средства и процедуры, которые действительно улучшают ее состояние:

мягкие кислотные пилинги - удаляют ороговевшие клетки и разглаживают кожу

сыворотки с витамином С - осветляют кожу, выравнивают тон и придают сияние

увлажняющие кремы и маски - наполняют кожу влагой и делают ее более упругой

HydraFacial - очищение, эксфолиация и интенсивное увлажнение в одной процедуре

биоревитализация - инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты, которые увлажняют кожу изнутри и разглаживают мелкие морщинки

Как очищать кожу лица

Доктор медицинских наук Джером Гарден рекомендует смочить лицо теплой, а не горячей, и кончиками пальцев нанести моющее средство круговыми движениями. Обязательно вымойте Т-зону и U-зону (вокруг линии челюсти), поскольку эти зоны люди обычно игнорируют.

После того, как вы образуете хорошую пену, смойте и осторожно вытрите лицо мягким чистым полотенцем.

Экстремальные температуры, такие как горячий душ могут вызвать расширение кровеносных сосудов и разрушение деликатной ткани.

Кроме того, горячая вода естественным образом лишает кожу необходимого жирового барьера, который помогает поддерживать целостность кожи. Это означает, что ваша кожа будет быстрее высыхать, и со временем она может чесаться и шелушиться.