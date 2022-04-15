Марка з кораблем від Укрпошти б'є всі рекорди: черга більша, ніж за iPhone

Фото: Українці стоять у чергах за новою військовою маркою з кораблем (Укрпошта)

В Укрпошті презентували нову поштову марку воєнного часу. На ній зображений український військовий на березі, а в морі – російський військовий корабель, який був надісланий прикордонником на острові Зміїний. Варто зазначити, що на зображення потрапив саме той крейсер "Москва", який затонув біля берегів Севастополя 14 квітня. Нова марка викликала такий ажіотаж, що українці стоять у черзі на Укрпошту, щоби придбати її.

Фото величезної черги у Києві розмістили на сторінці Укрпошти у Twitter.