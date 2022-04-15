Марка з кораблем від Укрпошти б'є всі рекорди: черга більша, ніж за iPhone
В Укрпошті презентували нову поштову марку воєнного часу. На ній зображений український військовий на березі, а в морі – російський військовий корабель, який був надісланий прикордонником на острові Зміїний.
Варто зазначити, що на зображення потрапив саме той крейсер "Москва", який затонув біля берегів Севастополя 14 квітня. Нова марка викликала такий ажіотаж, що українці стоять у черзі на Укрпошту, щоби придбати її.
Фото величезної черги у Києві розмістили на сторінці Укрпошти у Twitter.
"Мабуть, уперше в історії, коли черга за поштовою маркою більша, ніж за айфоном", - так підписано фотографію.
На знімку видно, що на Головпоштамті у Києві вишикувалася величезна черга за маркою.
Черга за маркою у Києві
У коментарях користувачі просять додрукувати ще один тираж та показують черги на інших Головпоштамтах України. Жителі із Дніпра, Ужгорода та Запоріжжя пишуть, що марку купити просто неможливо.
- Шановна Укрпошта, додрукуйте тираж, на віоліті вже спекулянти продають по 500 гривень за блок та по 200 гривень конверт. Наклад має бути таким, щоб марка дісталася всім охочим у всьому світі.
- Продавайте онлайн, будь ласка. З міжнародною доставкою. Клієнтів буде багато. Чи можете навіть ціну накрутити з метою донату на державні потреби.
- В Ужгороді вже нема. На центральному відділенні взагалі клуб юних філателістів можна було відкривати – за маркою. Навіть такі, хто у житті жодного паперового листа не написав.
А ось так виглядає Головпоштамт у Львові:
Черга за маркою у Львові
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про героя з острова Зміїний, який сказав крилату фразу про російський військовий корабель.
А також розповідали про те, що ЗСУ завдали удару найдорожчому і великому крейсеру Росії.