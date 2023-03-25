Марк Цукерберг втретє став батьком: перші фото новонародженої доньки

Засновник соціальних мереж Facebook та Instagram Марк Цукерберг став батьком уже втретє. Новонароджену дівчинку назвали Аурелія Чан Цукерберг.
Світлинами маленької доньки програміст поділився на своїй сторінці в Instagram.
Відомий американський розробник втретє став батьком. У нього народилася донька, яку назвали Аурелія Чан Цукерберг.
"Ласкаво просимо, в цей світ Аурелія Чан Цукерберг. Ти справжнє благословення", - написав він.
Марк Цукерберг із новонародженою донькою (фото: instagram.com/zuck)
Марк Цукерберг - американський програміст і розробник, засновник компанії Meta та соціальної мережі Facebook. У 2008 році став наймолодшим у світі мільярдером.
Підприємець перебуває в шлюбі з американським філантропом і педіатром Прісцилою Чан. Разом у них є трійко доньок: Максіма, Августина та новонароджена Аурелія Чан Цукерберг.
Сім'я Марка Цукерберга (фото: instagram.com/zuck)
Раніше ми розповідали, чому 41-річну Періс Хілтон зацькували за народження дитини.
Ми також повідомляли про третю вагітність співачки Світлани Тарабарової.