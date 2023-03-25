Марк Цукерберг в третий раз стал отцом: первые фото новорожденной дочери

Марк Цукерберг - новоиспеченный отец троих

Известный американский разработчик в третий раз стал отцом. У него родилась дочь, которую назвали Аурелия Чан Цукерберг.

"Добро пожаловать, в этот мир Аурелия Чан Цукерберг. Ты истинное благословение", - написал он.

Марк Цукерберг с новорожденной дочерью (фото: instagram.com/zuck)

Что известно о Цукерберге

Марк Цукерберг - американский программист и разработчик, основатель компании Meta и социальной сети Facebook. В 2008 году стал самым молодым в мире миллиардером.

Предприниматель состоит в браке с американским филантропом и педиатром Присциллой Чан. Вместе у них три дочери: Максима, Августина и новорожденная Аурелия Чан Цукерберг.

Семья Марка Цукерберга (фото: instagram.com/zuck)