Марк Цукерберг втретє став батьком: перші фото новонародженої доньки

Засновник соціальних мереж Facebook та Instagram Марк Цукерберг став батьком уже втретє. Новонароджену дівчинку назвали Аурелія Чан Цукерберг.

Світлинами маленької доньки програміст поділився на своїй сторінці в Instagram .

Марк Цукерберг - новоспечений батько трьох

Відомий американський розробник втретє став батьком. У нього народилася донька, яку назвали Аурелія Чан Цукерберг.

"Ласкаво просимо, в цей світ Аурелія Чан Цукерберг. Ти справжнє благословення", - написав він.

Марк Цукерберг із новонародженою донькою (фото: instagram.com/zuck)

Що відомо про Цукерберга

Марк Цукерберг - американський програміст і розробник, засновник компанії Meta та соціальної мережі Facebook. У 2008 році став наймолодшим у світі мільярдером.

Підприємець перебуває в шлюбі з американським філантропом і педіатром Прісцилою Чан. Разом у них є трійко доньок: Максіма, Августина та новонароджена Аурелія Чан Цукерберг.

Сім'я Марка Цукерберга (фото: instagram.com/zuck)