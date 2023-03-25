Марк Цукерберг в третий раз стал отцом: первые фото новорожденной дочери
Основатель социальных сетей Facebook и Instagram Марк Цукерберг стал отцом уже в третий раз. Новорожденную девочку назвали Аурелией Чан Цукерберг.
Фотографиями маленькой дочери программист поделился на своей странице в Instagram.
Марк Цукерберг - новоиспеченный отец троих
Известный американский разработчик в третий раз стал отцом. У него родилась дочь, которую назвали Аурелия Чан Цукерберг.
"Добро пожаловать, в этот мир Аурелия Чан Цукерберг. Ты истинное благословение", - написал он.
Марк Цукерберг с новорожденной дочерью (фото: instagram.com/zuck)
Что известно о Цукерберге
Марк Цукерберг - американский программист и разработчик, основатель компании Meta и социальной сети Facebook. В 2008 году стал самым молодым в мире миллиардером.
Предприниматель состоит в браке с американским филантропом и педиатром Присциллой Чан. Вместе у них три дочери: Максима, Августина и новорожденная Аурелия Чан Цукерберг.
Семья Марка Цукерберга (фото: instagram.com/zuck)
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