Єфросиніна довела мережу до сліз кадрами обіймів з чоловіком-військовим (відео)

Українська телеведуча Марія Єфросиніна розчулила мережу новим відео. Вона показала щемливі обійми з чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим та багатьма іншими людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який Єфросиніна розмістила на своїй сторінці в Instagram .

На відео, яке опублікувала ведуча, вона обіймається не тільки з чоловіком. Єфросиніна показала, як спілкується з людьми, яким допомагає відновитися на тлі повномасштабної війни. Відомо, що ведуча ще давно заснувала фонд для допомоги жінкам, які постраждали від різних проявів насильства

Єфросиніна показала кадри зустрічі з чоловіком-військовим (скріншот)

Також вона додала кадри теплих обіймів з сином, військовими та зірковими друзями - співачкою Олею Поляковою, волонтером Сергієм Притулою та співаком Артемом Пивоваровим. Це відео ведуча зробила не просто так. Ним вона хотіла нагадати фанам про день обіймів, який відзначався 21 січня.

"Міжнародній День Обіймів - чудовий привід нагадати, що цей невеличкий та теплий акт здатен робити нас щасливішими", - написала Єфросиніна.

Як реагує мережа

У коментарях під відео користувачі зізналися, що щемливі кадри довели їх до сліз. Також вони пишуть: