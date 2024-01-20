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Маша Єфросиніна потрапила до лікарні: що трапилось з телеведучою

Субота 20 січня 2024 20:30
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Маша Єфросиніна потрапила до лікарні: що трапилось з телеведучою Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Маша Єфросиніна потрапила до лікарні. За словами зірки, її стан погіршився внаслідок перенавантаження нервової системи й виснаження організму.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

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Єфросиніна опублікувала фото з крапельницею. Вона пожартувала, що була впевнена, що таким чином вона повеселить підписників, адже крапельниця в нозі.

Маша Єфросиніна потрапила до лікарні: що трапилось з телеведучою

Маша Єфросиніна потрапила до лікарні (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однак фоловери навпаки почали переживати за свого кумира і засипати Марію питаннями про її стан.

Маша Єфросиніна потрапила до лікарні: що трапилось з телеведучою

Маша Єфросиніна потрапила до лікарні (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Хочеш мати тотальну перекличку з друзями - публікуй себе з крапельницею. З одного боку мені дуже соромно, що я стільки людей змусила турбуватися, а з іншого - зовсім не соромно. Я хотіла просто повеселити підписників. Мовляв, крапельниця в нозі, тому що вени не ті", - розповіла Єфросиніна.

Знаменитість каже, що організм сильно виснажений, саме тому вона вимушена відновлюватися за допомогою лікарів.

До того ж ведуча поділилася, що перегляне свої пріоритети та намагатиметься дотримуватися правильного режиму дня задля здорового імунітету.

Маша Єфросиніна потрапила до лікарні: що трапилось з телеведучою

Маша Єфросиніна потрапила до лікарні (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Мій стрес дається взнаки, на жаль. Мій мозок та нервова система не відпочивають, не перезавантажуються, не можуть поки навчитися відфільтровувати все погане. Я чутлива людина, вразлива та дуже сильно емпатична до всіх, хто опиняється в моєму полі", - написала вона.

Також Маша назвала себе залізною жінкою, зазначивши, що вона потребує трохи заліза венами, повернення в медитацію, спорт та якісний сон.

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