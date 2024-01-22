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Ефросинина довела сеть до слез кадрами объятий с мужем-военным (видео)

Понедельник 22 января 2024 17:53
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Ефросинина довела сеть до слез кадрами объятий с мужем-военным (видео) Ефросинина поразила фанов новым видео (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Полина Иваненко

Украинская телеведущая Мария Ефросинина умилила сеть новым видео. Она показала трогательные объятия с мужем-военным Тимуром Хромаевым и многими другими людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который Ефросинина разместила на своей странице в Instagram.

На видео, опубликованном ведущей, она обнимается не только с мужем. Ефросинина показала, как общается с людьми, которым помогает восстановиться на фоне полномасштабной войны. Известно, что ведущая еще давно основала фонд помощи женщинам, пострадавшим от различных проявлений насилия.

Ефросинина довела сеть до слез кадрами объятий с мужем-военным (видео)

Ефросинина показала кадры встречи с мужем-военным (скриншот)

Также она добавила кадры теплых объятий с сыном, военными и звездными друзьями - певицей Олей Поляковой, волонтером Сергеем Притулой и певцом Артемом Пивоваровым. Это видео ведущая сделала не просто так. Им она хотела напомнить фанам о дне объятий, который отмечался 21 января.

"Международный День объятий - отличный повод напомнить, что этот небольшой и теплый акт способен делать нас более счастливыми", - написала Ефросинина.

Как реагирует сеть

В комментариях под видео пользователи признались, что трогательные кадры довели их до слез. Также они пишут:

  • "Одно из самых приятных видео последних месяцев. Пусть счастливых объятий будет гораздо больше в вашей жизни!"
  • "Маша, каккое искреннее видео. Столько тепла от него! Обнимаю крепко"
  • "Актуально, как никогда. Когда вокруг так много боли, элементарное "как ты?", "обнимаю", "я рядом" приобретает для нас особый смысл".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Ефросинина попала в больницу.

Кроме того, недавно стало известно, что украинский певец раскрыл неизвестные подробности о Виннике.

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