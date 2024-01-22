Ефросинина довела сеть до слез кадрами объятий с мужем-военным (видео)
Украинская телеведущая Мария Ефросинина умилила сеть новым видео. Она показала трогательные объятия с мужем-военным Тимуром Хромаевым и многими другими людьми.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который Ефросинина разместила на своей странице в Instagram.
На видео, опубликованном ведущей, она обнимается не только с мужем. Ефросинина показала, как общается с людьми, которым помогает восстановиться на фоне полномасштабной войны. Известно, что ведущая еще давно основала фонд помощи женщинам, пострадавшим от различных проявлений насилия.
Ефросинина показала кадры встречи с мужем-военным (скриншот)
Также она добавила кадры теплых объятий с сыном, военными и звездными друзьями - певицей Олей Поляковой, волонтером Сергеем Притулой и певцом Артемом Пивоваровым. Это видео ведущая сделала не просто так. Им она хотела напомнить фанам о дне объятий, который отмечался 21 января.
"Международный День объятий - отличный повод напомнить, что этот небольшой и теплый акт способен делать нас более счастливыми", - написала Ефросинина.
Как реагирует сеть
В комментариях под видео пользователи признались, что трогательные кадры довели их до слез. Также они пишут:
- "Одно из самых приятных видео последних месяцев. Пусть счастливых объятий будет гораздо больше в вашей жизни!"
- "Маша, каккое искреннее видео. Столько тепла от него! Обнимаю крепко"
- "Актуально, как никогда. Когда вокруг так много боли, элементарное "как ты?", "обнимаю", "я рядом" приобретает для нас особый смысл".
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