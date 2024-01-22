Ефросинина довела сеть до слез кадрами объятий с мужем-военным (видео)

Украинская телеведущая Мария Ефросинина умилила сеть новым видео. Она показала трогательные объятия с мужем-военным Тимуром Хромаевым и многими другими людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который Ефросинина разместила на своей странице в Instagram .

На видео, опубликованном ведущей, она обнимается не только с мужем. Ефросинина показала, как общается с людьми, которым помогает восстановиться на фоне полномасштабной войны. Известно, что ведущая еще давно основала фонд помощи женщинам, пострадавшим от различных проявлений насилия.

Ефросинина показала кадры встречи с мужем-военным (скриншот)

Также она добавила кадры теплых объятий с сыном, военными и звездными друзьями - певицей Олей Поляковой, волонтером Сергеем Притулой и певцом Артемом Пивоваровым. Это видео ведущая сделала не просто так. Им она хотела напомнить фанам о дне объятий, который отмечался 21 января.

"Международный День объятий - отличный повод напомнить, что этот небольшой и теплый акт способен делать нас более счастливыми", - написала Ефросинина.

Как реагирует сеть

В комментариях под видео пользователи признались, что трогательные кадры довели их до слез. Также они пишут: