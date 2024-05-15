У Маріуполі екологічний колапс: у міському парку утворилася "річка" з каналізаційних стоків (фото)

У Маріуполі катастрофічна ситуація з екологією - каналізаційні стоки зливають у річки та Азовське море. А у парку Лепорського утворилася ціла "річка" з відходів. При цьому окупанти ніяк не усувають проблему.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради у Telegram .

Екологічний колапс у Маріуполі

"За два роки окупації у Маріуполі окупанти знищують екосистему міста. У всіх районах сміттєзвалища, каналізаційні стоки стікають до Азовського моря. А річка Кальчик все більше забруднюється", - пишуть у міськраді.

Вони зазначають, що маріупольці скаржаться, що до річки Кальчик у районі селища Річне Кальміуського району скидають відходи з бетонного заводу.

"Колись рибалки ходили на цей місток, щоби рибки наловити. А тепер тут молочна річка", - обурюються жителі.

Нечистоти спускають в Азовське море (фото: Telegram/Маріупольська міська рада)

Раніше окупанти частину річки Кальчик засипали землею зі шлаком.

"А ось у парку Лепорського утворилася "річка" з каналізаційних стоків. Проблеми з каналізацією набули вже масштабів колапсу. Спочатку постійні прориви та затоплення будинків, а тепер й парків. Загарбники за два роки не спромоглися ані замінити інженерні мережі, ані створити ефективне комунальне підприємство", - кажуть у міськраді.

Каналізаційні стоки забруднюють природні водойми (фото: Telegram/Маріупольська міська рада)

Зазначимо також, що проблеми із каналізацією у Маріуполі виникають регулярно, але окупанти їх не усувають. Зокрема, взимку кілька вулиць залило нечистотами, а аварійні бригади ніяк не реагували на виклики місцевих.