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В Мариуполе экологический коллапс: в городском парке образовалась "река" из канализационных стоков

Мариуполь, Среда 15 мая 2024 12:05
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В Мариуполе экологический коллапс: в городском парке образовалась "река" из канализационных стоков В Мариуполе канализационные стоки загрязняют водоемы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Мариуполе катастрофическая ситуация с экологией - канализационные стоки сливают в реки и Азовское море. А в парке Лепорского образовалась целая река из отходов. При этом оккупанты никак не устраняют проблему.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram.

Экологический коллапс в Мариуполе

"За два года оккупации в Мариуполе оккупанты уничтожают экосистему города. Во всех районах свалки, канализационные стоки стекают к Азовскому морю. А река Кальчик все больше загрязняется", - пишут в горсовете.

Они отмечают, что мариупольцы жалуются, что в реку Кальчик в районе поселка Речное Кальмиусского района сбрасывают отходы с бетонного завода.

"Когда-то рыбаки ходили на этот мостик, чтобы рыбки наловить. А теперь здесь молочная река", - возмущаются жители.

В Мариуполе экологический коллапс: в городском парке образовалась &quot;река&quot; из канализационных стоковНечистоты спускают в Азовское море (фото: Telegram/Мариупольский городской совет)

Раньше оккупанты часть реки Кальчик засыпали землей со шлаком.

"А вот в парке Лепорского образовалась "река" из канализационных стоков. Проблемы с канализацией приобрели уже масштабы коллапса. Сначала постоянные прорывы и затопление домов, а теперь и парков. Захватчики за два года не смогли ни заменить инженерные сети, ни создать эффективное коммунальное предприятие" ", – говорят в горсовете.

В Мариуполе экологический коллапс: в городском парке образовалась &quot;река&quot; из канализационных стоковВ Мариуполе экологический коллапс: в городском парке образовалась &quot;река&quot; из канализационных стоковКанализационные стоки загрязняют природные водоемы (фото: Telegram/Мариупольский городской совет)

Отметим, что проблемы с канализацией в Мариуполе возникают регулярно, но оккупанты их не устраняют. В частности, зимой несколько улиц залило нечистотами, а аварийные бригады никак не реагировали на вызовы местных.

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