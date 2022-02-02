В Мариуполе тиктокер ради лайков бросил с балкона топор: хотел снять "вирусное" видео

В соцсетях парень опубликовал видео, на котором он бросает топор с балкона многоэтажки на двор. Такой ролик вызвал волну негатива в сети.

Вероятно, он хотел попасть в дерево, но топор пролетел мимо него. К счастью, под окнами на тот момент никого не было, поэтому обошлось без жертв.

Отмечается, что парень хотел снять "вирусный" ролик.

В Мариуполе парень ради лайков бросал топор с балкона (dn.npu.gov)

Полицейские быстро установили дом, где живет тиктокер и задержали его. Парень признался, что таким образом хотел "пошутить" и не планировал причинить вреда прохожим.

"Я выбросил топор в окно, чтобы снять видео в TikTok. Я понимаю, что я неправ, и я очень извиняюсь", – сказал он.

Полицейские на 21-летнего парня за мелкое хулиганство составили админпротокол. Ему грозит наказание от штрафа до исправительных работ и административного ареста.