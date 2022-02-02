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В Мариуполе тиктокер ради лайков бросил с балкона топор: хотел снять "вирусное" видео

Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе Донецкой области парень записывал видео для соцсетей и бросал с балкона топор. Видео в сети увидели правоохранители и разыскали блогера.

Так, инцидент произошел вчера, 1 февраля, сообщает Нацполиция.

В соцсетях парень опубликовал видео, на котором он бросает топор с балкона многоэтажки на двор. Такой ролик вызвал волну негатива в сети.

Вероятно, он хотел попасть в дерево, но топор пролетел мимо него. К счастью, под окнами на тот момент никого не было, поэтому обошлось без жертв.

Отмечается, что парень хотел снять "вирусный" ролик.

В Мариуполе парень ради лайков бросал топор с балкона (dn.npu.gov)

Полицейские быстро установили дом, где живет тиктокер и задержали его. Парень признался, что таким образом хотел "пошутить" и не планировал причинить вреда прохожим.

"Я выбросил топор в окно, чтобы снять видео в TikTok. Я понимаю, что я неправ, и я очень извиняюсь", – сказал он.

Полицейские на 21-летнего парня за мелкое хулиганство составили админпротокол. Ему грозит наказание от штрафа до исправительных работ и административного ареста.

Ранее мы сообщали, что в Киеве тиктокер решил украсть колпачки из полицейского авто.

Также мы писали, что в Харькове "бездомный" пранкер нападал на людей, которые отказали ему в милостыне.

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