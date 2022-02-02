В Мариуполе тиктокер ради лайков бросил с балкона топор: хотел снять "вирусное" видео

В Мариуполе Донецкой области парень записывал видео для соцсетей и бросал с балкона топор. Видео в сети увидели правоохранители и разыскали блогера.
Так, инцидент произошел вчера, 1 февраля, сообщает Нацполиция.
В соцсетях парень опубликовал видео, на котором он бросает топор с балкона многоэтажки на двор. Такой ролик вызвал волну негатива в сети.
Вероятно, он хотел попасть в дерево, но топор пролетел мимо него. К счастью, под окнами на тот момент никого не было, поэтому обошлось без жертв.
Отмечается, что парень хотел снять "вирусный" ролик.
Полицейские быстро установили дом, где живет тиктокер и задержали его. Парень признался, что таким образом хотел "пошутить" и не планировал причинить вреда прохожим.
"Я выбросил топор в окно, чтобы снять видео в TikTok. Я понимаю, что я неправ, и я очень извиняюсь", – сказал он.
Полицейские на 21-летнего парня за мелкое хулиганство составили админпротокол. Ему грозит наказание от штрафа до исправительных работ и административного ареста.
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