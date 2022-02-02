У Маріуполі тіктокер заради лайків кинув з балкона сокиру: хотів зняти "вірусне" відео

У Маріуполі Донецької області хлопець записував відео для соцмереж і кидав з балкона сокиру. Відео у мережі побачили правоохоронці та розшукали блогера.
Так, інцидент стався вчора, 1 лютого, повідомляє Нацполіція.
У соцмережах хлопець опублікував відео, на якому він кидає сокиру з балкона багатоповерхівки на подвір'я. Такий ролик викликав хвилю негативу у мережі.
Ймовірно, він хотів потрапити в дерево, але сокира пролетіла повз нього. На щастя, під вікнами на той момент нікого не було, тому обійшлося без жертв.
Зазначається, що хлопець хотів зняти "вірусний" ролик.
Поліцейські швидко встановили будинок, де мешкає тіктокер та затримали його. Хлопець зізнався, що таким чином хотів "пожартувати" і не планував заподіяти шкоди перехожим.
"Я викинув сокиру у вікно, щоб зняти відео в TikTok. Я розумію, що я неправий, і я дуже перепрошую", – сказав він.
Поліцейські на 21-річного хлопця за дрібне хуліганство склали адмінпротокол. Йому загрожує покарання від штрафу до виправних робіт та адміністративного арешту.
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