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В Киеве тиктокер решил украсть колпачки из полицейского авто (видео)

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Киев, Среда 27 октября 2021 16:55
В Киеве тиктокер решил украсть колпачки из полицейского авто (видео) Блогер из TikTok похитил колпачки из полицейского авто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве блогер из TikTok решил похитить колпачки из полицейской машины. Кражу сняли на видео очевидцы.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел возле центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Вероятно, кражу увидели очевидцы и выложили в сеть.

На видео видно, что молодой человек даже не скрывал своего лица.

В комментариях пользователи отреагировали на инцидент.

  • А полицейские сидят и даже не видят, что у них колпачки снимают;
  • Возможно, его заставили накачать колеса;
  • Ужас! И не боится, что поймают;
  • Неужели те колпачки того стоят;
  • Ему найдут, потому что лицо видно на видео;
  • Ну вон уже сдурели со своими видео, а что дальше будут воровать.

Ранее мы сообщали, что украинская песня запустила новый тренд в Тикток и возглавила чарты в нескольких странах. В частности, песня "Библиотека" лидера популярной группы Фиолет и писателя Сергея Мартынюка набрала более 250 тысяч прослушиваний на стриминговых сервисах и более 150 тысяч просмотров на YouTube.

Также мы писали, что в Киеве блогер ради хайпа разбил бутылку элитного виски, который стоит бешеных денег. Отмечается, что алкоголь стоит 7500 долларов.

Однако, впоследствии администратор магазина рассказала, как подростки снимали ролик для TikTok и вместо виски был чай.

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