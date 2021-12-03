В Харькове "бездомный" пранкер нападал на людей, отказавших ему в милостыне (видео)

В Харькове местные жители заметили мужчину, который был переодетый в бездомного. В частности, он подходил к людям и просил милостыню, а те кто ему отказывал, он бросался на них и бил ногой или замахивался палкой.

Так, инцидент произошел 3 декабря.

"Какие-то клоуны в центре снимают новый пранк. Мамин блогер в костюме бездомного просит милостыню, кто отказывает - получает", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи пишут, что наблюдали такую ситуацию уже не впервые. Отмечается, что такой же "бездомный" приставал к прохожим у станции метро "Исторический музей".

Кроме того, опубликовали фото, на котором видно мужчину в таком же наряде, но в другой локации. Также видно, что напротив него был человек с камерой и штативом.

В Харькове "бездомный" бил людей (t.me/truexanews)

Другие же пользователи пишут, что "бездомного" нужно наказать.