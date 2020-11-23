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В Мариуполе молодые люди устроили драку в троллейбусе из-за маски

Мариуполь, Понедельник 23 ноября 2020 20:02
В Мариуполе молодые люди устроили драку в троллейбусе из-за маски
Драка в Мариуполе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Группа молодых людей устроила драку из-за маски

В Мариуполе в Донецкой области четверо парней 18-19 лет избили 23-летнего местного жителя за то, что он вступился за кондуктора, которая сделала замечание молодым людям, поскольку они зашли в салон троллейбуса без масок.

Инцидент произошел в пятницу, 20 ноября, в 22:10 на одной из остановок общественного транспорта в Центральном районе Мариуполя. Об этом сообщает полиция города.

В троллейбус зашла компания их четверых парней, и двое из них были без защитных масок. Кондуктор сделала замечание, но получила в ответ нецензурные высказывания.

После этого за женщину решил вступиться 23-летний пассажир, но хулиганы набросились на него с кулаками. Видео драки попало в сеть.

По словам правоохранителей, личности подозреваемых уже установлены. Данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по предварительной статье ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Напомним, в Киеве женщины устроили драку в трамвае из-за маски. Женщины тягали друг друга за волосы, одежду и не смущались других пассажиров. При этом мужчины, которые успокаивали буйных женщин, тоже не соблюдали масочный режим.

Ранее в Сумах пассажир изувечила кондуктора из-за маски. По словам кондуктора, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

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