У Маріуполі молоді люди влаштували бійку в тролейбусі через маску

Бійка у Маріуполі (колаж: РБК-Україна)

Група молодих людей влаштувала бійку через маску

У Маріуполі в Донецькій області четверо хлопців 18-19 років побили 23-річного місцевого жителя за те, що він заступився за кондуктора, яка зробила зауваження молодим людям, оскільки вони зайшли в салон тролейбуса без масок.

Інцидент стався в п'ятницю, 20 листопада, о 22:10 на одній із зупинок громадського транспорту в Центральному районі Маріуполя. Про це повідомляє поліція міста.

У тролейбус зайшла компанія з чотирьох молодиків, двоє з них були без захисних масок. Кондуктор зробила зауваження, але отримала у відповідь нецензурні висловлювання.

Після цього за жінку вирішив заступитися 23-річний пасажир, але хулігани накинулися на нього з кулаками. Відео бійки потрапило в мережу.

За словами правоохоронців, особи підозрюваних вже встановлені. Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою статтею ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, в Києві жінки влаштували бійку в трамваї через маску. Жінки тягали одна одну за волосся, одяг і не соромились інших пасажирів. При цьому чоловіки, які заспокоювали буйних жінок, теж не дотримувалися маскового режиму.

Раніше в Сумах пасажир понівечила кондуктора через маску. За словами кондуктора, жінка була в стані алкогольного сп'яніння.