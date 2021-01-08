В Каневе рухнула главная новогодняя елка: винят непогоду (фото)

В Каневе упала главная новогодняя елка города, расположенная на центральной площади. К счастью, в результате досадного инцидента никто не пострадал.
Об этом 8 января рассказал мэр Канева Игорь Ренькас в своем Facebook.
Также градоначальник опубликовал фото с упавшей новогодней хвойной красавицей.
Отмечается, что центральная елка Канева рухнула из-за сильных порывов ветра как раз в праздник Рождества - в половину одиннадцатого вечера 7 января.
После инцидента начался демонтаж конструкции на Ярмарочной площади. Кроме того, выясняются обстоятельства - почему крепежные системы, удерживающие праздничное дерево, не выдержали порывов.
"Не буду шутить насчет локдауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей", - написал мэр Канева.
В Каневе из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка города (фото: facebook.com/Ігор-Ренькас-Ihor-Renkas)
Пользователи сети признают, что непогода действительно наделала некоторых бед в разных регионах Украины, но вот именно в Каневе это сказалось на центральной новогодней елке. Также высказывается мнение, что дерево установили недостаточно качественно.
Ранее сообщалось, что под Херсоном сгорела главная новогодняя елка, а в это время люди снимали на видео, смеялись и позировали на фоне пылающего дерева.
Напомним также, что инцидент с новогодней елкой был и в столице. Так, когда 19 декабря в Киеве зажгли главную елку страны, загорелась гирлянда и начался пожар.
Читайте РБК-Украина в Google News