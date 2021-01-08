В Каневе рухнула главная новогодняя елка: винят непогоду (фото)

В Каневе упала центральная новогодняя елка (фото: facebook.com/Ігор-Ренькас-Ihor-Renkas)

В Каневе упала главная новогодняя елка города, расположенная на центральной площади. К счастью, в результате досадного инцидента никто не пострадал.

Об этом 8 января рассказал мэр Канева Игорь Ренькас в своем Facebook.

Также градоначальник опубликовал фото с упавшей новогодней хвойной красавицей.

Отмечается, что центральная елка Канева рухнула из-за сильных порывов ветра как раз в праздник Рождества - в половину одиннадцатого вечера 7 января.

После инцидента начался демонтаж конструкции на Ярмарочной площади. Кроме того, выясняются обстоятельства - почему крепежные системы, удерживающие праздничное дерево, не выдержали порывов.

"Не буду шутить насчет локдауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей", - написал мэр Канева.

В Каневе из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка города (фото: facebook.com/Ігор-Ренькас-Ihor-Renkas)

Пользователи сети признают, что непогода действительно наделала некоторых бед в разных регионах Украины, но вот именно в Каневе это сказалось на центральной новогодней елке. Также высказывается мнение, что дерево установили недостаточно качественно.

Непогода с сильным ветром и дождем "накрыла" почти всю Украину, а не только Канев... в 85 населенных пунктах пообрывало линии электропередач, местами раскрыло крыши... А то, что от сильного ветра, более 35 км/ч, упала новогодняя елка... Слава Богу, что без проблем для людей.

Это небрежность того, кто устанавливал.

Ветер был везде, но только в Каневе упала елка.

Непогода с сильным ветром и дождем сделала свое. Но это не самое страшное, что могло быть. Никто в этом не виноват. Слава богу все живы и здоровы. Всем здоровья!

Ранее сообщалось, что под Херсоном сгорела главная новогодняя елка, а в это время люди снимали на видео, смеялись и позировали на фоне пылающего дерева.

Напомним также, что инцидент с новогодней елкой был и в столице. Так, когда 19 декабря в Киеве зажгли главную елку страны, загорелась гирлянда и начался пожар.