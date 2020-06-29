Мариуполь ушел под воду после сильного ливня: фото и видео стихии

Мариуполь пострадал от сильного ливня, который прошел в понедельник, 29 июня. Ливневки не справлялись с большим потоком воды и в результате много территорий, которые были расположены в низинах, оказались под водой.

Стихия парализовала весь город Донецкой области. Некоторые машины полностью затопило. При этом поднялся шквальный ветер, который ломал деревья и сносил крыши. В связи с ливнем в городе остановили электротранспорт на ряде участков дорог. Об этом сообщает сайт города "0629".

Ливень в Мариуполе (фото: 0629.com.ua)

При этом самая тяжелая ситуация наблюдалась в Кальмиусском районе. Там под мостом, в районе кладбища, образовалась огромная яма, транспорту пришлось буквально проплывать. Под мостом в воде застряла маршрутка и легковой автомобиль.

Ливень в Мариуполе (фото: mariupolnews.com.ua)

По ул. Заозерная в результате дождя под воду ушел автомобиль Mitsubishi Lancer и пассажирский̆ автобус. Застрявший транспорт вытаскивали с помощью троса, привязанному к грузовому автомобилю. На месте работали автомобили спасателей.

Ливень в Мариуполе (фото: 0629.com.ua)

На проспекте Металлургов, 143 на авто рухнуло дерево. Кроме того, много деревьев завалились на проезжую часть, и повредили электропровода. В некоторых районах города люди остались без электроэнергии.

Ливень в Мариуполе (видео: YouTube)

Мощный ливень также стал причиной нескольких аварий на дорогах. А в парке "Веселка" дождь смыл покрытие с детской площадки.

Ливень в Мариуполе (фото: 0629.com.ua)

Напомним, что ливень затопил еще один популярный курорт Западной Украины – Моршин.

Ранее сильные дожди затопили Ровно. Ситуация осложнялась тем, что во время работы коммунальщиков ливень не прекращался.